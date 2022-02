L'essence atteint un prix record au Saguenay-Lac-Saint-Jean

À 1,53 $ le litre, le prix de l'essence n'a jamais été aussi élevé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce n'est pas terminé selon le gestionnaire du site Essence Sag-Lac, Éric Dionne, qui affirme que l'augmentation se poursuivra jusqu'à la saison estivale.

Il rappelle que le prix du litre d'essence a déjà atteint 1,47 $ dans la région, notamment en 2005, après le passage de l'ouragan Katrina aux États-Unis.

Cette fois, plusieurs facteurs expliquent cette augmentation.

« Les marges de raffinage sont nettement plus élevées, ça tourne toujours autour de 30 cents du litre, alors qu'en 2005, c'était à 8 cents le litre. On ajoute une autre explication : la taxe carbone. Et aussi, en 2010, le gouvernement a augmenté la taxe d'accise sur l'essence provinciale. Tous ces frais en surplus n'étaient pas la en 2005. »