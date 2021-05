L'été 2021 sera festivals au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Surprise et soulagement pour le milieu des arts et spectacles au lendemain de l'annonce du déconfinement. Des festivals pourront avoir lieu à partir du 25 juin avec un maximum de 2500 personnes et certaines exigences sanitaires qui seront précisées au cours des prochains jours.

Le Festival Jazz et Blues de Saguenay, qui devient L'Estival Jazz et Blues cet été, sera le premier événement au Québec à accueillir une grande foule.

Les premiers spectacles seront présentés en salle dès le début du mois de juin, mais celui du 26 juin sera assurément plus gros que prévu : Florence K montera sur la scène de la zone portuaire de Chicoutimi avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Évidemment, à la suite des annonces d'hier on est à scruter tout ça et voir ce qui sera possible et permis de faire. On pense pouvoir déployer certains aspects de notre programmation qui étaient à être annoncés. » - Jacques Dubé, responsable de la programmation de l'Estival Jazz et Blues.

D'autres festivals de la région adapteront aussi leur programmation aux mesures sanitaires, dont La Noce qui se tiendra du 7 au 10 juillet, le Festival Regard, qui doit dévoiler sa programmation le 26 mai, le Festival des vins de Saguenay et la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

L'été sera aussi festif du côté d'Alma alors que les organisateurs de Festirame dévoileront leur programmation le 3 juin et les activités se tiendront du 2 au 10 juillet.

Les populaires événements des Productions Hakim se tiendront également cet été, comme le Festival International des rythmes du monde du 5 au 14 août et le Festival Bières du monde dont les billets sont déjà en vente.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.