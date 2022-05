L'ex-policier Jean Tremblay élu conseiller municipal à La Baie

L'ex-porte-parole régional de la Sûreté du Québec, Jean Tremblay, devient le nouveau conseiller municipal du district 14 à La Baie. Il a été élu avec 38,4 % des voix hier lors de l'élection partielle.

L'ex-attachée politique de l'ancien maire Jean Tremblay, Francyne Gobeil, a terminé deuxième avec près de 25,64 % des voix, suivi de Ghislain Harvey avec 19,58 %.

Le citoyen Christian Joncas et la candidate d'Unissons Saguenay Éden Tremblay ferment la marche avec quelques votes de différence. Ils ont récolté respectivement 7,95 % et 7,73 % des voix.

Jean Tremblay a travaillé près de 30 ans à la Sûreté du Québec comme patrouilleur et comme porte-parole. Il a pris sa retraite en 2017 et affirme avoir toujours été passionné de politique.

« Dès mon plus jeune âge avec des oncles dans la famille qui s'occupaient de campagnes politiques, j'ai commencé à ce moment-là à regarder ça. En étant retraité, l'opportunité est arrivée et voilà, on a le résultat, après environ 40 jours de travail. Je suis bien content et ce matin je suis encore sur un nuage. »