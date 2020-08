L'exclusivité du DEC en Pilotage d'aéronefs menacée à Chicoutimi

Un deuxième collège privé vient jouer dans les plates-bandes du Cégep de Chicoutimi en offrant un DEC en Pilotage d'aéronefs. Après le Collège Richelieu en 2019, le Collège Mérici à Québec offre maintenant la formation même si le programme est exclusif à la région.

Le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, ne la trouve pas drôle. Il explique que la majorité des élèves qui reçoivent leur formation dans la région, au Centre québécois de formation en aéronautique, proviennent des grands centres. Ils seront donc tentés de s'inscrire dans un établissement plus près de chez eux, même s'ils doivent payer pour leur formation puisqu'ils économiseront sur l'hébergement.

André Gobeil interpelle directement la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, pour renverser la vapeur. :

« Il faut qu'on ferme les brèches le plus rapidement possible. C'est un impact majeur, pas seulement pour le nombre d'étudiants, c'est aussi un impact sur la notoriété de l'établissement. Le Cégep de Chicoutimi est reconnu à cause de son école de pilotage. »