L'heure de pointe s'annonce difficile sur le boulevard Talbot

Le boulevard Talbot est à éviter ce matin à Chicoutimi. En raison d'une fuite d'aqueduc survenue à 16h mardi, les trois voies de circulation en direction de Québec sont fermées, ce qui risque de compliquer l'entrée au travail de nombreux citoyens.

La portion fermée se situe entre la rue des Saguenéens et le boulevard Barrette. Un détour est en place via la rue des Laurentides et des signaleurs sont sur les lieux.

Selon la Ville de Saguenay, les travaux devraient prendre fin vers 8h30 ce matin.

C'est la 3e fois en un peu plus d'une semaine qu'une entrave majeure causée par une fuite d'eau survient à Saguenay, causant des maux de tête aux automobilistes.