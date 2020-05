L'hiver n'a pas dit son dernier mot! Environnement Canada prévoit de la neige à partir de minuit cette nuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme la majorité des flocons seront fondants, jusqu'à 5 centimètres de neige pourraient s'accumuler au sol d'ici samedi, même si on prévoit 10 centimètres.

Cela peut paraître étonnant pour le mois de mai, mais nous avons la mémoire courte nous rappelle le météorologue Alexandre Parent.

«Le 8 mai 2016 du côté de Bagotville, on avait reçu 9 centimètres. En 2004, le 4 mai, une quinzaine de centimètres, 2002 une douzaine et le 25 mai 1961, 8 centimètres».

Notre région ne sera pas la seule à recevoir de la neige. Celles situées plus à l'Est, comme la Gaspésie, pourraient recevoir jusqu'à 15 centimètres de neige.

Par ailleurs, nous devrons patienter plusieurs jours avant l'arrivée des températures chaudes, indique M. Parent.

«Jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, on aura un mercure nettement en bas des normales. Les normales on s'entend que c'est du 14 ou 15 degrés pour la semaine prochaine et on aura seulement du 2, 5 ou 7 degrés, donc on est vraiment en bas des normales». - Alexandre Parent, météorologue pour Environnement Canada