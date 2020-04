L’hôpital de Chicoutimi devient un centre désigné pour les hospitalisations liées à la COVID-19. Ça signifie que l'hôpital régional peut maintenant accueillir les patients de la région atteints du coronavirus et en cas de débordement accueillir des patients d'ailleurs en province.

C'est qu'hier le gouvernement du Québec a fait passer le niveau d'alerte de 2 à 3. Au cours des trois dernières semaines, le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean a pu augmenter de manière importante sa capacité d'accueil pour des patients atteints de COVID-19.

L'hôpital de Chicoutimi a été réaménagé en 3 zones hier. Des zones froides où seront regroupés les patients non atteints par la Covid-19, des zones tièdes pour ceux suspectés d'être atteints et des zones chaudes pour les cas positifs. Cette nouvelle répartition des cas vise à diminuer les risques de contamination entre patients et entre patients et membres du personnel.

MSSS