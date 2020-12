L'Hydromel du Fjord : un vin de miel produit à La Baie

Les amateurs de produits locaux auront du nouveau à découvrir : l'Hydromel du Fjord. Un vin de miel fabriqué par Valé O Miel à La Baie qui sort tout juste à temps pour les Fêtes.

L'apiculteur Stéphane Bouchard et son acolyte Louis Côté travaillent sur ce projet depuis plus de trois ans. Ils ont voulu créer un produit entièrement saguenéen avec leur miel et la flore boréale. Leur nectar est unique, nous disent-ils, puisque les apiculteurs dans les régions nordiques sont une denrée rare. :

« On fait partie des apiculteurs les plus au nord sur la planète. Notre produit ressemble beaucoup à un vin blanc sec en final avec des arômes de pêche. Le miel est présent, le goût de cire et de paille aussi, mais c'est très délicat. » - Louis Côté, coproducteur de l'Hydromel du Fjord

Louis Côté ne cache pas qu'avec l'hydromel, la petite entreprise souhaite diversifier son offre de produits. Environ 5000 bouteilles pourront être produites par année et le duo est prêt à investir dans des équipements plus gros si la demande est là.