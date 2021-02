L'UQAC investira 25 M$ au Pavillon principal

L'Université du Québec à Chicoutimi investira 25 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer son pavillon principal. On prévoit y rénover la bibliothèque, la cafétéria et le centre social.

L'UQAC voit plus loin encore et espère trouver des partenaires du milieu et financiers pour améliorer ses infrastructures sportives qui servent autant à la communauté universitaire qu'à la population régionale.

Des consultations seront menées, mais l'idée d'une piscine de taille olympique et de nouveaux plateaux d'activités comme le basketball et une piste de course extérieure a déjà germé dans la tête de l'équipe responsable du projet.

L'UQAC prévoit construire une piscine près du terrain synthétique, Courtoisie

On aimerait aussi permettre aux passants, comme les cyclistes, de profiter du site Simoncouche, présentement uniquement utilisé par les étudiants, dans la réserve faunique des Laurentides.

« Il y a différents scénarios pour le financement. On verra les enveloppes que le gouvernement lancera et il y a aussi des collaborations avec d'autres partenaires comme la Ville. L'important c'est de construire un projet dans un consensus régional et après ça nous allons trouver les bonnes voies de passage pour le financement. » - Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats et secrétaire général de l'UQAC

Un comité a été formé avec la Ville de Saguenay et le Cégep de Chicoutimi pour offrir le meilleur projet à la communauté. Le recteur par intérim, Ghislain Bourque voit là un projet pour redynamiser la vie étudiante du campus.

« Les questions de vie étudiante sont cruciales pour l'avenir des universités et la situation actuelle le démontre deux fois plutôt qu'une. On se lance là-dedans en mesurant l'avenir que nous pouvons façonner et je pense que ce sera une réussite pour l'UQAC et la région. » - Ghislain Bourque, recteur par intérim

Le projet est détaillé dans ce document.