La Baie ne veut pas d'une tour de 13 étages devant le fjord

Les élus de La Baie refusent qu'une tour de 13 étages soit construite près de l'église Saint-Édouard sur l'ancien stationnement de la Consol de la 1re avenue. Des citoyens craignent que ce projet se concrétise, puisqu'il bloquerait la vue sur la baie des Ha! Ha!

Le conseiller municipal Raynald Simard assure que le projet a été refusé à la séance publique du conseil de ville lundi. Puis, hier soir à la séance du conseil d'arrondissement, il a précisé que les élus, tout comme les citoyens, souhaitent un développement de quartier viable dans ce secteur.

« Une bibliothèque sera aménagée dans l'église Saint-Édouard et je vous annonce un investissement majeur dans le parc en face avec des fontaines d'eau et un kiosque. Donc, poser la question à savoir si on veut un 13 étages qui bloque la vue ? Poser la question c'est y répondre. » - Raynald Simard, conseiller municipal à La Baie