La campagne de vaccination contre la COVID- 19 au Saguenay-Lac-St-Jean

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'accélère dans la région. En 24 heures, 1000 doses ont été administrées si bien que 11 526 personnes sont vaccinées.

La santé publique confirme qu'une autre cargaison de doses est arrivée ce matin et que la campagne se poursuit dans les résidences pour aînés.

À compter de jeudi, les personnes de 85 ans et plus (nées en 1936 et avant) peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur première dose de vaccin. La prise de rendez-vous se fera au quebec.ca/vaccincovid ou par téléphone au 1 877-644-4545.

Le directeur régional de santé publique, Dr Donald Aubin, précise que la vaccination débutera dans la semaine du 8 mars. Il assure qu'il n'y aura pas de files d'attente sur les sites puisque chaque personne aura un rendez-vous préétabli.

Des sites de vaccination ont été ciblés dans tous les secteurs de la région :

Chicoutimi - Place du Royaume

- Place du Royaume La Baie - Les Galeries La Baie

- Les Galeries La Baie Jonquière - Le Centre Jonquière

Le Centre Jonquière Alma - Le Centre Mario-Tremblay

Le Centre Mario-Tremblay Roberval - Local des Chevaliers de Colomb

Local des Chevaliers de Colomb Dolbeau-Mistassini - Local des Coeurs Vaillants

D'ici le 8 mars, la vaccination se poursuivra dans les résidences pour aînés ainsi que pour les employés du milieu de la santé.

Restez prudents

Le docteur Aubin demande à la population régionale de rester prudente même si les cas actifs diminuent et que de plus en plus de gens sont vaccinés.

Premièrement, le vaccin prend trois semaines avant d'atteindre sa pleine efficacité, puis les scientifiques ne savent toujours pas si une personne vaccinée peut tout de même être porteuse du coronavirus, explique le médecin. :

« Est-ce que la personne peut faire une forme plus légère de la Covid si elle est vaccinée ? Ce n'est pas impossible. C'est pour ça qu'on maintient l'ensemble des mesures et qu'on demande aux gens de se protéger. » - Dr Donald Aubin

Le directeur de la santé publique a par ailleurs bon espoir que les gens appliqueront les règles pendant la relâche pour ne pas qu'il y ait une flambée de nouveaux cas dans la région. :

« Ça fait deux semaines que nous maintenons des chiffres de zone jaune. Ça va vraiment bien, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une introduction des variants. »

Implication des chambres de commerce

Pour accélérer la campagne de vaccination, les entreprises qui le souhaitent pourront l'accueillir dans leurs bureaux.

La Fédération des chambres de commerce du Québec lance un formulaire pour que les entreprises intéressées puissent signifier leur intérêt. Les autorités sélectionneront ensuite des endroits.