La campagne de vaccination contre la grippe débutera le 2 novembre

La campagne de vaccination contre l'influenza débutera le 2 novembre prochain au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle tombe à point puisque le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) note déjà un début de l'activité grippale dans la région.

Les personnes plus à risques de complications comme les personnes âgées de plus 75 ans et les femmes enceintes pourront recevoir une dose gratuitement.

La vaccination se déroulera sur rendez-vous au clicsante.ca ou par téléphone au 1 833 704-0444. Une série de mesures sanitaires sera mise en place souligne Myriam Tremblay des communications du CIUSSS.

«On a diminué vraiment le débit pour réduire de plus de 50 % le nombre de rendez-vous par jour dans les différentes cliniques».

Nouveauté cette année, la plupart des pharmacies offriront le vaccin gratuitement aux personnes plus vulnérables. Il suffit de téléphoner à votre pharmacien pour en faire la demande.

Voici la marche à suivre lorsque vous vous présenterez à votre rendez-vous:

Porter un masque

Se présenter seul, à l'heure exacte du rendez-vous

Se désinfecter les mains

Maintenir la distanciation de 2 mètres

Respecter la signalisation pour la circulation

Porter un haut à manches courtes

Par ailleurs, si vous êtes un(e) infirmier(ère) et que vous êtes intéressé(e) à donner un coup de main dans les cliniques de vaccination, le CIUSSS vous invite à postuler ici.