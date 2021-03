La campagne de vaccination ouverte aux 80 et plus dans la région

Dès ce matin, la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 est élargie aux personnes âgées de 80 et plus dans la région. Les personnes nées en 1941 et avant peuvent se rendre au clicsanté.ca ou téléphoner au 418-644-4545.

Les sites de vaccination pour la population ouvriront à compter du samedi 13 mars au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des plages horaires seront ajoutées de semaine en semaine.

La campagne dans les résidences privées pour aînés devrait prendre fin en milieu de semaine prochaine. Jusqu'à maintenant, plus de 14 000 personnes ont été vaccinées dans la région.

Deux cas du variant britannique détectés dans la région

Par ailleurs, deux cas du variant britannique de la COVID-19 ont été identifiés dans la région à la fin du mois de janvier. Ce sont deux personnes qui revenaient de voyage et qui se sont aussitôt isolées à la même adresse.

Aucun autre cas n'a été détecté dans leur entourage, selon le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis la semaine dernière, tous les tests de COVID-19 analysés dans la région font l'objet d'un criblage pour détecter la présence de variant.