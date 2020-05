La chaleur arrive selon Environnement Canada. La masse d'air froid nous quitte graduellement pour des températures plus clémentes dès aujourd'hui et les vents diminueront en intensité.

Entre 13 et 16 degrés celsius sont prévus samedi et dimanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, on ne prévoit aucune précipitation d'ici mercredi prochain, où le mercure pourrait même dépasser les 20 degrés Celsius.

«On voit que la masse d'air très froide qui dominait tout l'Est du continent s'affaiblie et est retournée dans ses quartiers nordiques». - André Cantin, météorologue pour Environnement Canada.

Il faut dire que les normales de saison à ce moment-ci de l'année sont d'environ 17 degrés Celsius le jour.

Le lac Saint-Jean libéré de ses glaces

Rappelons que plus tôt cette semaine, le lac Saint-Jean a été libéré de ses glaces. Il a officiellement «calé» à 15h15 mardi après-midi. C'était la 7e fois que le départ des glaces se produisait un 12 mai depuis 1916, moment où le recensement a débuté.

Avec la collaboration de Janie Pelletier