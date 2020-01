La consommation de cannabis et le vapotage en forte progression en région

Trois phénomènes émergents inquiètent les médecins du département de santé publique du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, à commencer par la consommation de cannabis et le temps passé devant les écrans qui sont en progression.

L'Enquête de santé de la région, dévoilée aujourd'hui, démontre qu'en moyenne 25% des adultes passent au moins 35 heures par semaine devant un écran. La proportion grimpe à 33 % chez les 65 ans et plus.

Ce qui inquiète encore plus les professionnels de la santé, c'est la popularité des vapoteuses chez nos jeunes qui est 4 à 5 fois plus consommée que le tabac. En effet, la proportion de fumeurs a diminué de moitié, passant de 30 % à 16 % entre 2000 et 2018, mais pendant ce temps, le vapotage progresse très rapidement explique Jean-François Betala-Belinga, médecin spécialiste en santé communautaire au CIUSSS. :

« La perception du risque pour la cigarette électronique est beaucoup plus faible que pour le cannabis qui lui est plus faible que pour le tabac. Le tabac est devenu quelque chose qu'on a réussi à dénormaliser chez les jeunes, sauf que le cannabis est beaucoup plus le fun que le tabac et les jeunes aiment encore plus la vapoteuse. »

En bonne santé

Par ailleurs, près de 60% des adultes de la région se considèrent en bonne santé physique. Cette statistique grimpe à 76% lorsqu’on parle de santé mentale.

Chez les 18 à 44 ans, 26 % ont répondu manger consommer au moins 7 portions de fruits et légumes chaque jour. Cependant ce taux diminue graduellement pour atteindre seulement 9% chez les 65 ans et plus.

Concernant la consommation d'alcool, le tiers des adultes qui ont participé à l'enquête ont avoué en avoir consommé de manière excessive au moins une fois par mois pendant la dernière année. Ils sont 11 % a avoir consommé du cannabis au moins une fois au cours des douze derniers mois.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.