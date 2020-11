La COVID-19 frappe plus le Lac-Saint-Jean Est que le reste du Québec

Le secteur de Lac-Saint-Jean Est est le Réseau local de services (RLS) le plus touché au Québec par rapport au nombre de cas actifs de COVID-19. Le secteur comptait mardi plus de 344 cas actifs par 100 000 habitants, selon l'Institut national de santé publique du Québec.

À titre comparatif, le secteur de Trois-Rivières qui est en zone rouge comptait 173,3 cas de coronavirus par 100 000 habitants. C'est d'ailleurs le 10e endroit au Québec où on retrouve le plus de nombre actifs au prorata de la population.

Le maire d'Alma, au coeur du RLS Lac-Saint-Jean Est, Marc Asselin, est étonné par cette statistique. Selon lui, mis à part les foyers d'éclosion à l'hôpital d'Alma (72 cas) et au CHSLD Isidore-Gauthier (61 cas), la situation est sous contrôle. :

« Moi je ne veux pas qu'on passe en zone rouge. Si c'est nécessaire, on va le faire, mais c'est déjà assez difficile pour nos gens d'affaires. »

Dans l'ordre pour les cinq endroits les plus touchés, on trouve Lac-Saint-Jean Est, du Granit (en Estrie), Charlevoix, la Baie-des-Chaleurs et la région de Thetford. À noter que le RLS du Granit, où il y a 337,2 cas actifs par 100 000 habitants, est aussi situé dans une zone orange.

Voici un tableau qui détaille le taux par 100 000 habitants pour chaque secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Source : INSPQ, 27 octobre 2020

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean frôle le rouge

Comme la semaine dernière, le Saguenay-Lac-Saint-Jean frôle le rouge. Après 47 cas lundi et 39 hier, le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre mercredi 19 nouveaux cas et malheureusement deux décès supplémentaires.

Le nombre de cas actifs diminue passablement passant de 351 à 332 puisque 36 nouvelles personnes sont guéries, portant ce bilan à 680 depuis le début de la pandémie.

24 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs.

La direction du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean apporte par ailleurs une précision qui pourrait faire augmenter rapidement le nombre de cas dans les prochains jours.

« En raison d'un problème dans le processus de transmission des données au registre national, il n'a pas été possible de déclarer l'ensemble des cas en date d'hier. Conséquemment, il faut s'attendre à un ajustement des données demain. »

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.