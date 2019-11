La CSD poursuit d'anciens syndiqués de l'automobile

La Centrale des syndicats démocratiques intente une poursuite contre 28 travailleurs de concessionnaires automobiles de la région qui ont quitté le syndicat sans payer leur dette à la fin du lock-out.

Tout au long du conflit qui a duré 34 mois, les 350 travailleurs recevaient 400 $ par semaine, dont 175 $ qui étaient prêtés par le syndicat. À la fin du lock-out, les employés de Léo Automobile, Rocoto Toyota et Alma Toyota ont quitté la CSD et rejoint un autre syndicat affilié à FTQ-Construction.

Ils doivent environ 800 000 $ au syndicat estime la CSD qui veut ravoir son dû puisque les employés continuent de travailler au même endroit, mais ils n'ont que changé de syndicat, explique l'ancien trésorier de la CSD, Serge Tremblay. :

« Ils peuvent quitter le bateau quand ils veulent, c'est ça la démocratie, mais ce qui n'est pas possible c'est d'emprunter, de se graisser et puis de tourner le dos aux gens en disant c'est pas grave. Le montant qui est à rembourser, c'est 6,2 millions de dollars pour les personnes qui ont repris le travail et à ce que je sache, ces gens sont encore au travail. Ça appartient au syndicat cet argent-là, et effectivement le syndicat en a fait beaucoup pour eux. »