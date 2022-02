La Fabuleuse recrute

La Fabuleuse histoire d'un Royaume est à la recherche de nouveaux comédiens amateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son grand retour l'été prochain.

Après près de deux ans d'absence en raison de la pandémie, le spectacle mythique sera de retour dans une nouvelle mouture pour sa 35e édition, du 13 juillet au 20 août, au Théâtre du Palais municipal de La Baie.

Dimanche, la production tiendra une journée portes ouvertes afin de recruter de nouveaux talents. Des familles et des hommes âgés entre 15 et 45 ans sont particulièrement recherchés. L'événement aura lieu au Théâtre du Palais municipal, entre 10 h et 15 h.

Une touche différente

Le metteur en scène, Jimmy Doucet, saupoudrera sa couleur dans cette nouvelle version, avec une trame sonore revue et une touche d'humour.

« J'ai voulu ajouter ma touche, surtout en humour. On s'amusait déjà beaucoup en écoutant La Fabuleuse. Je vais juste bonifier ça un petit peu et je vais ajouter beaucoup de sourires sur le visage des gens. » - Jimmy Doucet

L'an denier, le metteur en scène avait mis sur pied une version réinventée du spectacle, Les Fabuleuses histoires de l'Esprit du Fjord, en raison du contexte sanitaire. Ce sera donc la première version de Jimmy Doucet de l'histoire de La Fabuleuse comme on la connaît, depuis que Louis Wauthier lui a passé le flambeau.