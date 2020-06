La ferme Le Chevrier du Nord incendiée à Saint-Fulgence

La ferme Le Chevrier du Nord de Saint-Fulgence a été détruite par les flammes cet après-midi. Le temps sec et les vents ont compliqué le travail des pompiers qui à leur arrivée, vers 13h15, ont fait face à un embrasement déjà généralisé.

On ne sait pas combien d'animaux se trouvaient à l'intérieur du bâtiment situé dans le rang Saint-Joseph, mais une partie du troupeau a pu être déplacée à l'extérieur à temps.

Le Chevrier du Nord est un élevage de chèvres angoras et de moutons. La laine est utilisée pour fabriquer des vêtements et des accessoires. L'économusée et la boutique ont aussi été incendiés. Les deux autres bâtiments qui se trouvent sur le terrain ont été sauvés.

La cause du brasier n'est pas encore déterminée.