La Ferme Tournesol dénonce les motoneigistes sur sa bleuetière

Au lendemain de la visite de motoneigistes sur sa bleutière, la Ferme Tournesol de Shipshaw, à Saguenay, dénonce le passage de ces véhicules motorisés sur son terrain privé.

Le fils de la propriétaire et employé de la ferme, Samuel Gogniat, certifie que lesdits motoneigistes qu'il a interpellés lundi étaient bien au fait de cette réalité, sans égard à la production.

Samuel Gogniat déplore ce type de comportements trop fréquents qui sont lourds de conséquences pour l'entreprise.

« Si c'est marqué "terrain privé", c'est pas juste parce que Pierre Jean Jacques veut pas que tu sois sur son terrain. Souvent, sous le couvert de neige, il se cache un dur travail qui a duré des années pour en venir à récolter des fruits et, si tu passes dessus, ça va affecter les récoltes et le salaire des agriculteurs. » - Samuel Gogniat

Découragé par le manque de sensibilité de certains motoneigistes au travail des agriculteurs, Samuel Gogniat invite les gens à se poser des questions et à réfléchir avant d'agir.

« Quand les gens sont capables de se rendent jusqu'à la terre, [les conséquences peuvent] aller du compactage du sol ou à sa déterioration. Il nous est arrivé de voir des traînées de boue et de terre 10-15 pieds plus loin des traces, parce que les gens se sont amusés à aller chercher le fond et à monter dans les buttes qu'on retrouve dans les champs. » - Samuel Gogniat