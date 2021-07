La fin du projet GNL Québec ?

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, va rendre la décision du gouvernement face au projet GNL Québec cet après-midi, à Saguenay. Il sera accompagné de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

La conférence de presse va avoir lieu à 15h00 à l'hôtel le Montagnais de Chicoutimi. Selon les informations du Devoir, le gouvernement annoncerait son refus.

Le projet d'exportation de gaz naturel albertain prévoit la construction d'un gazoduc de 780 km, une usine de liquéfaction et un système de transport maritime sur le Saguenay. Il en coûterait au total 14 milliards $, dont 9 milliards $ pour l'usine de liquéfaction.

Au printemps dernier, le rapport du BAPE a mis en évidence les dangers qu'il pouvait représenter pour la faune et la flore.

Le projet GNL Québec n'a pas eu le soutien des communautés autochtones de Mashteuiatsh, de Pessamit et d'Essipit qui ont annoncé la semaine dernière ne plus vouloir discuter avec les promoteurs. Plusieurs groupes environnementaux et citoyens s'y opposent également depuis le début.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie