La grève au port de Montréal complique l'achat de matériel scolaire

La grève au port de Montréal a un impact sur l'approvisionnement en matériel scolaire.

Des parents attendent depuis des semaines de recevoir les cahiers d'exercices de leur enfant et d'autres arrivent devant des tablettes pratiquement vides dans les magasins de fournitures scolaires.

Chez Jean Coutu Saint-Dominique, l'administrateur, Dominick Béland, confirme que les réserves de certains de ses fournisseurs sont pratiquement à sec.

« On le sait déjà qu'il y a des fournisseurs pour qui c'est plus problématique. Il y a de la marchandise qui est "stockée" au port et qui n'est pas livrée aux fournisseurs. On le sait que si jamais les achats s'accentuent et que c'est hors standard, c'est sûr et certain qu'on va tomber en rupture. »