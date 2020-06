La nage en eau libre est permise, mais pas au camping

Les campeurs se sont installés pour une première fois de l'année au cours weekend dernier, retrouvant ainsi leurs repères estivaux, mais un imbroglio subsiste concernant la baignade dans les lacs.

La nage en eau libre est permise dans les cours d'eau du Québec depuis le 20 mai, comme l'a rappelé le premier ministre François Legault en point de presse la semaine dernière. : « On peut aller nager dans un lac en autant qu'on reste à deux mètres des autres personnes. »

Or, plusieurs sites de camping interdisent pour l'instant l'accès au cours d'eau, dont le lac Saint-Jean. On peut y faire du paddle board, pique-niquer dans le sable, mais il est interdit d'y nager. Le directeur du Camping Belley, Michel Galarneau, demande aux campeurs d'être patients parce qu'il croit que le problème se règlera dans les prochains jours. :

« La baignade dans les lacs et rivières elle est permise, sauf que ça ne s'applique pas aux plages publiques. C'est comme les aires de jeux qui sont maintenant ouvertes dans les parcs municipaux, mais ça ne s'applique pas encore aux campings. La baignade est donc interdite pour l'instant, mais on sait que dans les prochains jours, il y aura de nouvelles directives et elle sera ouverte. »