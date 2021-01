La neige se fait attendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Amateurs de sports d'hiver, il ne faut pas désespérer, un peu de neige est prévue vers la fin de la semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Normalement, à la mi-janvier, plus de 40 cm de poudre blanche s'accumulent sur le sol de la région, précise le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault.



Entre 40 et même 80cm en 2018 à ce temps-ci de l'année, on est donc en grand retard. Une année qui était semblable, c'est 2007. On avait 4 ou 5 cm de niege au sol.



La grosse bordée attendue par plusieurs n'est pas encore sur le radar de Simon Legault qui explique que le phénomène est causé par un anti-cyclone qui couvre une partie de l'Amérique.

Il y a de faibles dépressions qui font le tour vers le nord, comme la Baie-James ou la Baie d'Hudson. Éventuellement, ça va réussir à traverser un peu plus vers le sud.

Selon Météo Chicoutimi, la moyenne de neige au sol le 4 janvier est de 42cm pour le Saguenay et de 19cm pour le Lac-Saint-Jean. Ce n'est pas cette semaine que la neige va s'accumuler non plus. Des températures entre -6 degrés et 1 degré sont prévues jusqu'à dimanche et très peu de neige est prévue.