La pandémie accroît l'anxiété des jeunes femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les femmes âgées entre 16 et 24 ans ont vu leur anxiété être décuplée depuis le début de la pandémie.

C'est l'un des constats du sondage sur la santé et le bien-être des femmes, mené par la Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, Récif 02. Ce sont 1050 femmes de 16 ans et plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont répondu à ce sondage réalisé entre le 19 novembre et le 2 décembre derniers.

Selon Marc Bouchard de la firme Segma Recherche, les étapes de la vie vécues entre 16 et 24 ans pourraient expliquer pourquoi les répondantes de cette tranche d'âge souffrent davantage d'anxiété.

« C'est le cégep qui commence, c'est l'université, c'est l'entrée sur le marché du travail. C'est un moment où on rencontre de nouvelles personnes. La pandémie a empêché [les jeunes] de faire ça, le cégep à distance, l'université en Zoom. C'est pas des situations qui sont faciles à vivre. »

Ce n'est pas une surprise pour Marc Bouchard de constater que les jeunes femmes nomment davantage l'impact de la pandémie sur leur santé, mais il s'étonne par contre des résultats particulièrement marquée.

« C'est surprenant de voir une différence aussi importante, statistiquement nettement significative. » - Marc Bouchard

Toutes tranches confondues, une femme sondée sur cinq voit sa santé se dégrader depuis le début de la Covid-19.

Indépemment de la pandémie, 44 % des jeunes femmes âgées entre 16 et 24 ans considèrent leur santé mentale moyenne ou mauvaise.

Les priorités ciblées

Les 1050 répondantes ont également ciblé trois priorités pour améliorer la santé et le bien-être des femmes, dont l'accès aux soins de santé. Les jeunes femmes et les minorités ont aussi souligné l'importance des services de santé mentale, de même que de la prévention et de la lutte contre les violences conjuguales et sexuelles.