La pandémie amène des jeunes professionnels dans la région

L'attractivité des régions versus celle des grands centres en pandémie a eu un effet jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 172 jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans se sont établis dans la région au cours de la dernière année. Avec leur conjoint et leur famille, il s'agit de 232 personnes.

C'est 18 % de plus que l'année précédente, précise l'agente de Place aux jeunes, Roxane Michaud. Elle ajoute que 93 d'entre eux ont choisi le Lac-Saint-Jean et 79 le Saguenay ou le Bas-Saguenay.

Cette dernière est évidemment très satisfaite de voir ces chiffres. Elle ajoute qu'environ la moitié d'entre eux font un retour en région alors que les autres veulent la découvrir.

« C'est surprenant le nombre de gens qui nous ont appelés pour nous dire : je ne connais pas trop le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on m'en parle en bien et j'ai envie de grand air. Aussi, avant on traitait des dossiers de gens qui voulaient venir s'installer d'ici 2 ans, maintenant c'est d'ici 2 semaines ! »