La panne électrique cause des fermetures d'écoles à Chicoutimi

Les cours sont suspendus aujourd'hui aux écoles primaires L'Horizon et Antoine-de-St-Exupéry à Chicoutimi, en raison de la panne électrique. Les parents étaient priés d'aller chercher leurs enfants à l'école.

À 11h, plus de 200 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés de courant, selon le site Info-pannes.

C'est peu si on considère qu'au plus fort de la panne, près de 2600 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité à partir du centre-ville, jusqu'aux rues Jolliet et Bégin.

Une autre panne est en cours à Arvida, touchant près de 2 300 résidents du quartier Deschênes. La perte de courant est due à un bris d'équipement, le tout devrait revenir à la normale vers 18h30.