La pêche au poisson de fond retardée à La Baie

La pêche au poisson de fond est repoussée au 23 janvier dans le fjord du Saguenay. Elle devait initialement débuter à minuit ce soir, ce qui est impossible compte tenu de l'état des glaces à La Baie. La saison prendra tout de même fin le 7 mars.

La date d'ouverture a été modifiée par Pêches et Océans Canada. La saison sera donc amputée de deux semaines, sans compter le temps doux qui risque de repousser l'embarquement des cabanes. Chez Contact Nature, le directeur général Marc-André Galbrand attend avec impatience une séquence de journées froides.

« On a des épaisseurs très variables à La Baie en ce moment et il y a des fissures. On n'est pas prêt, même à commencer les mesures. La glace est friable à certains endroits. » - Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature