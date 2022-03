La pénurie de logements, un problème au coeur de l'itinérance

La pénurie de logements est l'un des problèmes qui a amené une trentaine de sans-abri à trouver refuge à l'autogare du Havre, à Chicoutimi, au cours des dernières semaines.

C'est l'avis du directeur de la Maison des sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais, qui affirme que les maisons d'hébergement sont à pleine capacité actuellement.

Le Service de police de Saguenay, en collaboration notamment avec des travailleurs de rue, est intervenu jeudi pour déplacer les quelques personnes qui étaient toujours présentes dans la cage d'escalier du stationnement à étages.

Michel St-Gelais soutient que des solutions devront être trouvées rapidement pour loger les personnes n'ayant pas de domicile fixe.

« Ils ne sont pas capables de se loger avec le budget et les appartements disponibles. On a plusieurs projets sur la table, mais ce n'est pas assez rapide actuellement pour offrir des logements à tout le monde. On a une problématique au niveau du logement, il faut s'y attaquer le plus rapidement possible. »