La pire éclosion de la 2e vague au Québec à l'hôpital de Chicoutimi

L'hôpital de Chicoutimi a été le plus touché au Québec par la deuxième vague de COVID-19. Entre octobre et janvier, 502 cas ont été déclarés chez les employés et 116 chez des patients hospitalisés.

Un travailleur sur six y a contracté le virus selon des chiffres obtenus par le Journal de Montréal, en vertu de la loi d'accès à l'information. L'hôpital d'Alma arrive au 3e rang de ce triste palmarès avec 176 cas, dont 133 employés.

La présidente régionale de la FIQ, Julie Bouchard, croit que si le personnel soignant avait été bien équipé, le bilan ne serait pas si dramatique.

« Je suis déçue de voir à quel point on nous a laissés seuls avec nous-mêmes. On le savait pertinemment que le masque N95 était indispensable pour éviter de se contaminer entre nous et de contaminer la clientèle. Sur certaines unités, on n'avait pas accès au masque N95 et on le voit maintenant que les chiffres sont révélateurs. » - Julie Bouchard, présidente régionale de la FIQ

La CNESST a rendu le masque N95 obligatoire en février pour tous les travailleurs des zones chaudes.

La région abandonnée par le gouvernement

Julie Bouchard croit également que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été abandonné par le ministère de la Santé alors qu'il avait épaulé les établissements de santé lors de la première vague. La région avait besoin de renfort qui n'est jamais arrivé, selon la représentante des infirmières.

« Tout ce qu'on entendait dans les points de presse c'est la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean faites attention et lavez-vous les mains. Ce n'est pas ça qu'il fallait nous dire, c'est plutôt, on vous envoie du renfort parce que vous êtes sur le bord de la catastrophe. »

À l'hôpital de Jonquière, 66 personnes ont contracté le coronavirus, dont 53 employés. L'établissement fait aussi partie des plus touchés en province par la deuxième vague.

Analyse de la santé publique

Plusieurs facteurs ont mené à l'éclosion majeure de l'hôpital de Chicoutimi, analyse le Dr Donald Aubin qui ne veut pas mettre l'emphase sur un seul problème.

Le directeur régional de la santé publique évoque le masque N95 mais aussi la configuration des lieux dans l'établissement et aussi la transmission communautaire. Il rappelle que la région a grimpé jusqu'à 180 éclosions.