La prison de Chicoutimi deviendra un centre dédié à la santé mentale

Fermée depuis 2014, la prison de Chicoutimi aura enfin une nouvelle vocation. Le Centre de santé L'Équilibre y prendra place au cours de l'année prochaine.

Des travaux de 11 millions $ y seront faits à compter de juin. Québec allonge 8 millions $ pour redonner vie au bâtiment construit il y a 93 ans.

Maquette du Centre de santé L'Équilibre. La façade de la prison est conservée.

La ministre Andrée Laforest a par ailleurs publié des photos de l'intérieur des lieux prises il y a quelques jours.

Présente à l'annonce, la mairesse de Saguenay, Josée Néron s'est dite heureuse de pouvoir redynamiser le secteur de la rue Price et offrir un service aux citoyens qui n'existe pas présentement.

L'endroit servira, entre autres, de centre de crise en santé mentale. Présentement, ces gens doivent se rendre à l'urgence et ils ne reçoivent pas toujours le suivi adéquat.

D'autres services seront également offerts au Centre L'Équilibre. Le directeur régional de l'Association canadienne de santé mentale, Christian Morin, explique que les intervenants pourront offrir de l'hébergement aux citoyens, mais aussi plusieurs activités d'accompagnement.

« On prévoit 46 unités d'hébergement où les séjours pourront aller jusqu'à 8 mois. On a aussi des services externes, notamment certains qui s'adressent aux hommes avec des comportements violents. On le sait comment c'est important présentement. On va aussi accompagner les gens pour une réintégration sociale ou au travail. »