La saison de hockey officiellement annulée à Saguenay

La saison de l'Association de hockey mineur de Saguenay est officiellement annulée.

Le déconfinement partiel annoncé par Québec aujourd'hui n'est pas suffisant pour poursuivre les activités, indique le directeur général Dany Chouinard. À compter du 26 mars, seuls les entraînements par groupe de huit personnes seront autorisés et Il n'est toujours pas question de matchs à court ou moyen terme.

« Donc là, je n’ai pas assez d'entraîneurs pour faire des petits groupes comme ça et je n'ai pas les moyens dans le contexte actuel de payer du personnel à ce point-là. J'aurais aimé le faire, mais je n’ai pas assez de coachs. » - Dany Chouinard, DG de l'Association de hockey mineur de Saguenay

Il sera quand même possible de réserver gratuitement un temps de glace pour les groupes de 8 et un parent accompagnateur qui souhaitent s'entraîner. Par ailleurs, tous les parents seront remboursés assure M. Chouinard.

« Il faudra être quand même patient, ça pourrait prendre quelques semaines pour rembourser tout le monde. Mais vous n'avez pas besoin d'appeler, c'est sur que vous serez remboursé. »

Mesures de la zone orange

En zone orange, 8 personnes pourront pratiquer des activités ensemble ou suivre un cours à l’intérieur, avec un encadrement obligatoire pour assurer le respect des mesures sanitaires.

Les activités parascolaires au primaire et au secondaire pourront reprendre à partir de lundi et entre différentes classes dès le 26 mars. Les équipes sportives de niveau collégial et universitaire pourront aussi reprendre leurs activités.

À l'extérieur, 12 personnes seront autorisées à se réunir à 2 mètres de distance.

Québec continue d'interdire les matchs et les compétitions sportives.