La semaine s'amorce avec 31 nouveaux cas de COVID-19 Saguenay-Lac-St-Jean

La semaine débute avec 31 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que deux décès supplémentaires.

Au cours de la semaine dernière, c'est en moyenne 33 nouveaux cas qui se sont ajoutés chaque jour. La semaine précédente, la moyenne quotidienne était de 56.

Cette diminution des diagnostics positifs a un impact direct sur les cas actifs qui sont aujourd'hui à 327.

Dans le détail, on dénombre 32 cas actifs dans le secteur Domaine-du-Roy, 31 dans Lac-Saint-Jean Est et 15 à La Baie. Le secteur de Jonquière en compte 85 et celui de Chicoutimi 62. Le coronavirus se propage rapidement dans le secteur de Maria-Chapdelaine actuellement où il y a 101 cas actifs.

Depuis le début de la pandémie, 8 590 personnes ont contracté le coronavirus dans la région et 246 en sont mortes.​

Au Québec, 1634 cas sont rapportés aujourd'hui ainsi que 32 décès. Les régions de Montréal, Lanaudière et Laval demeurent les plus touchées.

Dehors après le couvre-feu et rassemblements

Le couvre-feu n'est toujours pas respecté par certains citoyens. Au cours du weekend, les policiers de Saguenay ont donné 16 constats d'infraction pour le non-respect de cette mesure sanitaire.

Depuis sa mise en place, 65 billets ont été rédigés. On rappelle que l'amende est minimalement de 1546 $.

La centrale policière reçoit également quelques appels chaque semaine pour des rassemblements privés. Du 11 au 17 janvier, 12 constats ont été émis pour des rassemblements illégaux.

Les policiers ont aussi donné 31 avertissements à des citoyens et des commerçants.