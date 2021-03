La semaine s'amorce avec 34 nouveaux cas de COVID-19 en région

La semaine débute avec 34 nouvelles personnes infectées à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Reste maintenant à voir si la situation va se stabiliser dans les jours à venir.

Le dépistage massif effectué jeudi et vendredi derniers dans le secteur Domaine-du-Roy a fait augmenter les cas rapidement au cours du weekend. La santé publique rapportait 46 nouvelles infections dimanche et 53 cas de plus samedi. La semaine dernière s'est donc conclut avec 266 nouveaux cas pour l'ensemble de la région, comparativement à 47 la semaine précédente.

Le nombre de cas actifs passe aujourd'hui à 278, soit une augmentation de 18 par rapport à la veille.On compte toujours 265 décès liés à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les secteurs de Domaine-du-Roy et de La Baie sont les deux plus touchés au Québec au prorata de la population.

Réseau local de service Nombre de cas actifs Taux pour 100 000 Domaine-du-Roy 131 (+8) 423 Maria-Chapdelaine 31 (+3) 124,1 Lac-Saint-Jean-Est 9 (+3) 17,2 Jonquière 6 (-3) 8,9 Chicoutimi 25 (-1) 31,5 La Baie 74 (+8) 328,3

En parallèle à la hausse des cas, la campagne de vaccination massive s'est poursuivie ce weekend et 26 662 personnes ont maintenant reçu leur première dose.

En province, on dénombre 712 nouveaux cas et 15 décès sont rapportés. Une hausse des hospitalisations est remarquée.

Présence policière accrue

Le Service de police de Saguenay a rédigé 13 constats d'infraction pour des rassemblements illégaux au cours du weekend ainsi que 11 rapports pour non-respect du couvre-feu.

Devant la hausse du nombre de nouveaux cas, les patrouilleurs ont été plus présents dans les lieux publics comme les restaurants et les parcs en fin de semaine pour rappeler à la population les règles sanitaires en vigueur.

Pendant ce temps, une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les mesures sanitaires, samedi sur le boulevard Talbot de Chicoutimi. L'action se tenait à travers le monde dans le cadre de la Journée World Wild Demonstration.