La série Squid Game s'invite dans les cours d'école

La série Squid Game gagne du terrain dans les cours d'école primaire du Québec, si bien que certaines directions ont cru bon envoyer un courriel aux parents pour qu'ils en discutent avec leur jeune.

Le jeu du calmar comporte plusieurs scènes violentes alors que les participants doivent faire six épreuves et qu'un seul survivra. Du personnel scolaire a remarqué au cours des derniers jours que des enfants de 8 à 12 ans reproduisent le jeu 1-2-3 Soleil et font semblant de mourir quand ils sont exclus. Le comité de gestion de situations exceptionnelles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay s'est donc penché sur la question.

La porte-parole du centre de services scolaire, Claudie Fortin, précise que l'objectif est surtout d'informer les parents puisque par moments, on ne sait pas ce que regardent nos enfants à la télé. Elle assure qu'aucun événement malheureux n'est survenu dans les cours d'école de la région.

« On n'est pas toujours au courant ce à quoi nos enfants sont exposés en ligne et à la télé. On souhaitait souligner que cette émission s'adresse à un public de 18 ans et plus, alors c'est important d'en discuter avec eux et d'ouvrir la conversation. »

Le courriel est accompagné de quelques trucs et outils pour aider les parents, ajoute Mme Fortin qui n'a pas souvenir qu'une série a causé autant d'émoi au niveau des enfants du primaire. Elle évoque toutefois la série Treize raisons qui avait nécessité des interventions dans certaines écoles secondaires.

« Cette série avait créé des vagues où on avait fait de la prévention avec les parents parce qu'on y trouvait des images de suicide assez explicites. Là encore, c'était pour guider les parents à aller vers une discussion avec leur jeune. »

L’exposition à la violence peut avoir des conséquences pour votre enfant, entre autres :



- Désensibilisation à la violence;

- Génération de peurs, d’insécurité, etc.;

- Imitation de gestes violents.

- Impacts au niveau de sa disponibilité à l’apprentissage.