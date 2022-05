La SQ enquête sur la mort d'un homme à La Doré

Un homme inanimé a été retrouvé par les policiers en VTT de la Sûreté du Québec hier après-midi à La Doré, dans le rang Saint-Eusèbe. Son décès a finalement été constaté hier en soirée, confirme la SQ.

Les enquêteurs et le Service d'identité judiciaire se sont rendus sur les lieux hier pour établir l'identité formelle de l'individu. Sa dépouille a été envoyée au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal à des fins d'autopsie et d'expertise.

Une enquête est en cours pour établir les circonstances de son décès, précise la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville. Elle ajoute qu'aucune hypothèse n'est écartée actuellement.

Soulignons qu'une famille inquiète a signalé la disparition d'un homme vers 8h le matin même à La Doré, après avoir retrouvé son véhicule abandonné. La SQ ne peut toutefois pas confirmer qu'il s'agit de l'homme qui a été retrouvé.