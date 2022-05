La Sûreté du Québec recherche un fraudeur qui prétend être un médium

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin de retrouver un fraudeur opérant au Québec se faisant passer pour un médium et pour un « marabout africain ». L'homme qui se présente sous différents pseudonymes aurait fait 22 victimes jusqu'ici depuis septembre 2020.

Son stratagème consiste à demander d'abord quelques dizaines de dollars pour l'ouverture du dossier, puis à réclamer des centaines de dollars pour exécuter des rituels et des milliers de dollars pour maintenir la communication avec les esprits.

Le fraudeur se volatilise après avoir reçu quelques paiements. Le sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec explique son approche.

« Il s'affiche par l'entreprise d'un site Web. L'individu peut être très persuasif, de la manière qu'il approche ça peut être de l'intimidation ou même des menaces. Les 22 victimes ont été flouées pour plus de 250 000 $. »

Le suspect est un homme noir, âgé dans la trentaine et mesurant 5 pieds et 10 pouces. Il est de corpulence moyenne et s'exprime en français avec un accent étranger.

Toute information relative à ces fraudes ou qui permettrait d'identifier le suspect peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.