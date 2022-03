La Traversée internationale du lac Saint-Jean quitte le circuit de la FINA

Incapable de s'entendre avec la Fédération internationale de natation, la Traversée internationale du lac Saint-Jean quitte le circuit mondial de la FINA, après plus de 20 ans d'affiliation.

La FINA exigeait notamment de déplacer les compétitions de la Traversée, dont le 32 kilomètres, au mois de septembre. Une demande irréaliste considérant les conditions météorologiques de la région, indique le président de la Traversée, Jérémie Bonneau.

De plus, à seulement quatre mois de l'événement, la FINA ne s'est toujours pas penchée sur le nouveau calendrier des marathons en eau libre. Il était donc minuit moins une pour l'organisation, déplore M. Bonneau.

« Pour avoir parlé également aux autres promoteurs à travers le monde pour les ultramathons, tout le monde est dans le même bateau, on est dans le néant à savoir si la FINA va aller de l'avant ou non avec son nouveau calendrier. Nous on décide de faire cavalier seul pour le moment [...] Nous pensons que la FINA n'est plus le bon véhicule pour la nage en eau libre à travers le monde. »