La vaccination contre la COVID-19 ouverte aux 75 ans et plus

Les personnes de 75 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceci inclut donc tous les gens nés en 1946 et avant.

La santé publique a ajouté 1100 rendez-vous dans les dernières heures.

Pour vous inscrire, rendez-vous au clicsante.ca ou téléphonez au 418 644-4545. Par Internet demeure la façon la plus rapide et c'est pourquoi le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean invite la population à aider ceux et celles qui n'y ont pas accès.

« Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis le 25 février, ce sont plus de 12 264 personnes qui se sont inscrites en ligne pour participer à cette vaste campagne et ainsi recevoir dans les prochaines semaines leur première dose du vaccin contre la COVID-19. Avec l’ouverture cette fin de semaine de nos sites de vaccination, la campagne va continuer de s’accélérer tout au long des prochaines semaines » - Marc Thibeault, le directeur régional de la vaccination

La campagne de vaccination massive s'amorcera samedi dans la région. La santé publique rappelle que même si vous êtes vaccinés, vous devez continuer à porter le masque et tenir une distance de deux mètres avec les autres.

Deux nouvelles éclosions dans la région

Il y a maintenant 25 cas actifs de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en dénombre 12 dans le secteur Lac-Saint-Jean Est et 7 dans Domaine-du-Roy.

La santé publique rapporte deux nouvelles éclosions. D'abord, au centre jeunesse de Roberval ainsi qu'à l'école primaire Saint-Joseph d'Alma qui comptabilise 11 cas depuis le 15 février. Au centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Roberval, il s'agit de deux employés aux services externes.

Cinq nouveaux cas s'ajoutent au bilan régional aujourd'hui et deux personnes sont hospitalisées.