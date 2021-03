La vaccination des 70 ans et plus débute au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les personnes de 70 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceci inclut donc tous les gens nés en 1950 et avant.

Hier, plus de 1000 rendez-vous ont été rendus accessibles pour les gens de 75 ans et plus. Le directeur régional de la santé publique, Dr Donald Aubin, était donc très heureux ce matin de nous confirmer que déjà, une nouvelle catégorie d'âge peut s'inscrire.

La campagne de vaccination massive s'amorcera ce weekend dans la région et les quantités de doses sont importantes, précise Dr Donald Aubin.

« Cette semaine, on parle de 6500 vaccins qui arrivent. C'est majeur, nous n'avons jamais eu ça et nos projections pour les prochaines semaines sont bonnes. Il faut se donner de l'espoir à travers ça. » - Dr Donald Aubin

Il est possible de s'inscrire dès maintenant sur le site clicsante.ca

Par ailleurs, un service de transport vers le site de vaccination à Roberval sera offert aux aînés de la MRC Domaine-du-Roy.

Les personnes âgées de 65 ans et plus pourront en bénéficier gratuitement. Pour se prévaloir du service, il suffit de communiquer avec l'organisme de transport bénévole de votre municipalité.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.