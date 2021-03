La vaccination ouverte aux 65 ans et plus dans la région

Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent maintenant se faire vacciner contre la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le portail Clic santé a ouvert la vaccination à cette tranche d'âge dans toutes les régions du Québec hier soir.

Avant cela, seules les personnes âgées de 70 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Hier, le ministre de la Santé Christian Dubé a reçu un vaccin Covishield, la version indienne d’AstraZeneca contre la COVID-19, devant les caméras. Il souhaitait donner l'exemple.

«Je vais très bien et je peux surtout comprendre pourquoi les gens sortent d'ici avec le sourire. J'ai eu un petit frisson tout à l'heure, mais ce n'est pas un frisson relié au vaccin, c'est vraiment un frisson d'un sentiment de joie».

Plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a que tous les Québécois qui le voudront pourront recevoir une première dose d'ici le 24 juin prochain. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus de 19 000 doses ont été administrées jusqu'à maintenant. Au Québec, ce chiffre grimpe à plus d'un million.