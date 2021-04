La vaccination pour les travailleurs essentiels et les malades chroniques

Les malades chroniques ainsi que les travailleurs essentiels pourront prendre rendez-vous dès demain pour se faire vacciner contre la COVID-19. Il s'agit, entre autres, des enseignants et des éducatrices en service de garde ainsi que des pompiers et des policiers.

La liste complète de ces groupes se trouve sur le site de vaccination du gouvernement. Le dernier groupe sera ensuite l'ensemble des adultes québécois, mais entre temps, il ne faut pas s'attendre à un retour à la normale avant la fin juin, a indiqué le premier ministre Legault aujourd'hui.

« Je trouve ça terrible de dire ça, avec le variant et avec la présence de la Covid chez les gens plus jeunes et les hospitalisations, on a deux gros mois devant nous. » - Le premier ministre François Legault