Lamarche aura un centre de plein air adapté pour tous

Le centre plein air Mont-Vilain, situé à Lamarche au Lac-Saint-Jean, change de nom! Le relais de motoneige et centre de villégiature devient Otis Nature.

Le centre souhaite devenir un lieu de villégiature accessible aux gens ayant une limitation physique. Selon la co-propriétaire d'Otis Nature, Suzanne Richard, les unités d'hébergement vont subir des changements afin d'être adaptées à tous.

« Il y a des modifications qui sont faites pour l'accès universel. On tient vraiment à ce que ce soit accessible à tous. Par exemple, on s'assure d'avoir des portes à ouverture automatique, des portes d'entrée plus grandes, que l'espace soit spacieux pour les personnes en fauteuil roulant ou encore pour une maman avec sa poussette. La douche est plus grande avec des barres d'appui, pour les gens avec des troubles de l'équilibre. [...] des choses très simples, mais qui font en sorte que toute clientèle est autonome chez nous. »