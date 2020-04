Le Bistrot Micro du Lac ne rouvrira pas après la pandémie

La situation actuelle aura eu raison du Bistrot Micro du Lac à Alma. Installé depuis deux ans sur la rue Sacré-Coeur, l'établissement ne rouvrira pas ses portes après la pandémie de COVID-19.

La décision des propriétaires Marc Gagnon et Annie Saint-Hilaire ne touche toutefois pas la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon. Ils ajoutent par ailleurs que les employés d'Alma pourront être transférés à Saint-Gédéon, ce qui allègera le casse-tête de la pénurie de main-d'oeuvre.

« Nous sommes fiers d’avoir fait vivre à Alma un véritable bistrot à bières, avec ses fûts de microbrasseries québécoises, sa cave d’importation privée et ses événements. C’était un concept rare, assez unique hors des grands centres. » - Marc Gagnon, propriétaire

Un récent coup de sonde de Restaurants Canada dévoile qu'un restaurateur indépendant sur deux craint de ne pouvoir rouvrir ses portes après la crise. Le coût des loyers, la baisse des ventes et les problèmes d'endettement sont soulevés par les entrepreneurs.

François Meunier de l'Association Restauration Québec ajoute que ceux qui se sont tournés vers la livraison et les mets-à-emporter réussissent à peine à payer les coûts du loyer, les frais fixes et les assurances, ajoutant que normalement, les plus importants profits se font sur les ventes d'alcool, les desserts et les entrées. L'organisme table sur 28 recommandations qui seront déposées bientôt au gouvernement québécois pour donner de l'oxygène aux restaurateurs.