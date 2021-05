Le CFP Alma innove face à la pénurie de machinistes

Il es peut-être temps de changer de carrière ou de champs d'études. Devant une pénurie de main-d'oeuvre criante dans le domaine, une vingtaine d'entreprises d'usinage s'allient avec le CFP Alma pour former des machinistes.

L'agente de développement chez Forgescom, Chantale Roberge, indique qu'il était nécessaire d'innover pour tenter de recruter une trentaine de candidats puisque les entreprises ne réussissent pas à pourvoir leurs postes.

Dès le mois de juin, les apprentis machinistes seront embauchés dans les entreprises et le programme de formation en usinage sera de 14 mois en alternance travail-études. Les étudiants seront la moitié du temps à l'école et l'autre moitié au travail, une façon rapide et efficace d'apprendre.

«De faire sa formation sur le terrain, il n'y a pas de meilleur apprentissage. L'apprenti machiniste va plus être en aide à la production au début, il va voir le métier.» - Chantale Roberge de Forgescom

Si vous êtes intéressé, vous pouvez téléphoner au CFP Alma au (418) 669-6000. La cohorte débute d'ici quelques semaines.