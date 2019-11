Le coût pour déneiger le boulevard Martel à Saint-Honoré a doublé

Le coût du contrat de déneigement pour le boulevard Martel à Saint-Honoré et Saint-David-de-Falardeau ainsi que le chemin Lévesque et la route du Valinouët a plus que doublé cette année. Le ministère des Transports confirme qu'il est passé de 386 000 $ l'hiver dernier à 792 800 $ pour la présente saison.

La soumission initiale de Terrassement Saint-Louis était de 983 000 $, mais comme il était seul entrepreneur en lice, le MTQ a pu négocier à la baisse, ce qui a représenté une diminution de 190 000 $, précise la porte-parole Véronick Lalancette. L'année dernière, c'est l'entrepreneur Construction J. & R. Savard qui avait obtenu le contrat d'une durée d'un an.

Cette surprise ne sera certainement pas la seule cette année puisque Véronick Lalancette ajoute que de manière générale, autant dans la région qu'en province, le coût des contrats de déneigement a augmenté. :

« Il y a certains facteurs qui ont été analysés comme ayant une influence sur la hausse des coûts. On parle évidemment du manque de concurrence et de la pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi les saisons hivernales qui sont plus difficiles et le prix ainsi que la quantité de sel utilisé. Dans ce cas-ci, comme il n'y avait qu'un soumissionnaire, le Ministère a pu négocier avec lui. »

Le MTQ peut toujours prendre la décision de s'occuper de l'entretien hivernal d'une route au lieu d'engager un entrepreneur privé lorsque les coûts sont trop élevés ou que la sécurité des automobilistes pourrait être réduite. Bon an mal an, le ministère des Transports dépense 23 millions de dollars pour déneiger les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans la région, plus de 2 700 kilomètres de routes sont entretenus par le MTQ qui utilise 50 000 tonnes de sel et plus de 135 000 tonnes d'abrasif. On rappelle qu'il est toujours possible de vérifier l'état des routes au Québec511 avant de prendre le volant.