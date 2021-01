Le couvre-feu et le peu de neige facilitent le travail des déneigeurs

Le couvre-feu et les faibles quantités de neige facilitent les opérations de déneigement du ministère des Transports jusqu'à maintenant au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui connaît un hiver hors de l'ordinaire.

On compte présentement 22 centimètres de neige au sol à Saguenay et 20 cm à Roberval. Les normales saisonnières sont plutôt de 22 cm à Roberval et 46 cm à Saguenay pour la mi-janvier. Pour les déneigeurs, l'hiver n'est pas très rude d'autant plus, qu'aucune tempête n'a encore entravé un matin d'école.

Il est beaucoup plus facile pour les déneigeurs de circuler vu la faible présence de véhicules sur les routes lorsque la neige tombe, convient la porte-parole du MTQ, Andrée-Anne Duchesne. Par contre, les opérations de déglaçage sont moins efficaces en l'absence d'une circulation abondante. :

« Une fois qu'on épand le sel de déglaçage, quand il y a de la circulation ça vient faire agir le sel plus rapidement et ça le rend optimal. »

Il est encore trop tôt dans la saison pour prédire si les coûts d'exploitation seront moins élevés en raison des faibles précipitations, indique Mme Duchesne.

Encore cette semaine, quelques flocons pourraient tomber, mais aucune tempête de neige n'est prévue au Saguenay-Lac-Saint-Jean selon les météorologues.