Le déploiement de 14 tours de téléphonie cellulaire s'achève en région

L'implantation de 14 tours régionales pour la téléphonie cellulaire et l'Internet haute vitesse sera complétée dans quelques mois au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis deux ans déjà que les équipes de l'Agence interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications (AIDE-TIC) se retrouvent dans des coins isolés et souvent montagneux pour ériger ces sites. La tour de transmission du lac Barnabé sur la route 169 est opérationnelle depuis mardi, confirme le coordonnateur de l'AIDE-TIC, André Nepton. :

« C'est donc dire que maintenant sur la route 169 entre Hébertville et le parc des Laurentides, on a une couverture qui est complète de téléphonie cellulaire, d'Internet mobile et de SMS. »