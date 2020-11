Le directeur de la Polyvalente Arvida veut garder son école ouverte

L'École Polyvalente Arvida est vite devenue un foyer d'éclosion dans cette deuxième vague de COVID-19, mais son directeur, Carl Lévesque, fera tout pour la garder ouverte. Selon le bilan de lundi, 29 des 55 cas étaient actifs et 12 classes étaient en isolement.

Dès le début de l'année scolaire, la Polyvalente Arvida a été touchée par la pandémie alors que le coronavirus s'est répandu chez six joueurs des Élites.

Lors de notre entretien lundi, le directeur venait d'annoncer à deux autres groupes qu'ils devaient se placer en isolement pour les prochains jours puisqu'un élève de la classe avait reçu un résultat positif.

« Quand on rentre dans la classe et qu'on dit à un groupe, vous devez être placés en isolement, il n'y a personne qui applaudit. Ce n'est pas la réaction du 12 mars quand ils ont pensé avoir quelques semaines de vacances. C'est vraiment largement, on veut rester à l'école, monsieur Carl. »