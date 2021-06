Le gin Km12 pour fêter les 100 ans de la SAQ

À l'occasion de son 100e anniversaire, la SAQ a choisi la Distillerie du Fjord de Saint-David-de-Falardeau, située à quelques pas de Saguenay, pour un gin édition limitée.

La bouteille du Gin Km12 prend ainsi les couleurs de la société d'État et le produit est lancé aujourd'hui. Quinze mille bouteilles sont attendues sur les tablettes au cours des prochains jours.

C'est une preuve de confiance immense pour la micro distillerie qui a débuté ses activités en 2016. Jamais le copropriétaire, Jean-Philippe Bouchard, n’aurait pensé récolter tout ce succès en si peu de temps.

« À ce moment-là, on commençait avec le strict minimum, j'ai pris mes économies et lâché ma job. Aujourd'hui, c'est complètement fou ! On a des employés, des kiosques, j'ai une palette du Km12 qui part pour Singapour aujourd'hui. » - Jean-Philippe Bouchard, copropriétaire de la Distillerie du Fjord